شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طالبة ثانوي بالشرقية بعد تناولها جرعة زائدة من المسكنات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفيت طالبة بالصف الثالث الثانوي، مساء الجمعة، إثر تناولها أدوية للعلاج من حالة مغض شديد وآلام في البطن، شعرت بها أثناء مراجعتها لدروسها عشية امتحانات الثانوية العامة، داخل منزلها بإحدى قرى مركز أبوكبير بالشرقية، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بشأن ما ورد من بلاغ لمركز شرطة أبوكبير، باستقبال مستشفى أبوكبير المركزي، لـ«أ.م.م» طالبة بالصف الثالث الثانوي، مقيمة بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، جثة هامدة إثر تناولها جرعة من الأدوية.

وبسؤال أسرتها، أفادوا بأنها شعرت بمغص وآلام في البطن، فتناولت دواء لعلاجها، ما تسبب في وفاتها، وكشف تقرير مفتش الصحة بأن الطالبة تناولت جرعة زائدة من المسكنات، ما تسبب في وفاتها، وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.