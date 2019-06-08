شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور والفيديو.. عائلة وأصدقاء جورج سيدهم يحتفلون بعيد ميلاده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل مجموعة من الفنانين مع عائلة الفنان القدير جورج سيدهم، بعيد ميلاده الـ81 في مطعم بأحد فنادق القاهرة، بحضور زوجته الدكتورة ليندا.

الاحتفال بعيد ميلاد الفنان جورج سيدهم

وشارك في الاحتفال، الإعلامي مفيد فوزي، والفنان لطفي لبيب، والمستشار أمير رمزي، والإعلامي أسامة منير، والكاتبة فاطمة ناعوت، والدكتور إيهاب رمزي، ورجل الأعمال هاني قسيس.

الاحتفال بعيد ميلاد الفنان جورج سيدهم

وأهدت الكاتبة فاطمة ناعوت زوجة الفنان جورج سيدهم قصيدة بعنوان «يفوق اللآلئ»، وتقول كلماتها:

أيتها الطيبةُ

تعاليْ

والمسيْ قلبيَ

مازالَ يَخفقُ

قادرًا على الحبِّ

ودفقِ الهوى.

انظري:

في مُقلتي شعاعُ نورٍ

وبريقٌ

يضيءُ الركنَ المعتمَ

الذي أرقدُ فيه

منذ سنين.

بعينيَّ

أُلاحقُ الفراشاتِ

من وراءِ الزجاج

وألمحُكِ

وأنتِ تسقينَ زهورَ الشرفة لكي ترفعَ صلواتِها

من أجلي

وأراقبُ الظلالَ التي

تطلبين من الشمسِ

كلَّ صباحٍ

أن ترسمَها فوق سريري.

أسمعُ همسَكِ

تُخبرينَ الجاراتِ والشاشاتِ

زوجي

بألفِ خيرٍ

فاطمئنوا

رفيقُ عمري جميلٌ فاستريحوا؛

. . .

ثم تُناجين اللهَ سِرّا:

هل سيكونُ بخير؟ يا ربّ!

نعم يا حبيبتي

أنا الجميلُ بكِ

أنا المرْضِيُّ عنه

بوجودكِ إلى جواري

تحوّمين

في أرجاءِ البيتْ

مثل عصفورةٍ

تطيرُ من غُصنٍ إلى أيكةٍ تجمعُ القمحَ والشعيرَ

لتُطعمَ صِغارَها الضِعافَ وتعلّمُهم الطيرانَ

والشدو.

أنا الآن

صغيرُكِ يا صغيرتي

فكيف لا أكونُ بألفِ خير!

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لا يعوزُني شيءٌ

مادمتِ حولي

لكن؛

ساقايَ خائرتانْ

وعموديَّ الفقريُّ

يابِسٌ

مثل شجرةٍ جَفَّ نُسْغُها وكسَتِ الصُّفرةُ أوراقَها

فلا أقدرُ أن أقفَ

أو أنحني،

وعندي يا حبيبتي

مَهَمَةٌ

لابد أُنجِزُها

قبل أن ينتصفَ النهارْ.

فاصعدي عني

إلى خشبةِ المسرحْ

الذي وقفتُ فوقه

فارسًا قويًّا

قبل أن يكسرَني المرضُ، اِنحنِي هناك

يا جميلتي

والتقطي وجهيَ

الذي سقطَ مني

تحت حائطِ الديكورْ

ثم عرّجي على الكواليسْ

ومقاعدِ الجمهورْ

ولملمي ابتساماتي التي

تناثرتْ

هنا وهناكَ

حين شبَّ الحريقُ قبل عشرين عامًا

فقتل أحلامي

وأحلامَكِ.

ضعي وجهيَ

على الطاولة الفِضّيةِ

تحت صورةِ زفافِنا

جوارَ أوسمتي ودروعي

فذاكَ الوجهُ

هو درعُ السماءِ الذي

أحبّني من أجله

سكانُ الأرضِ

المحزونون

فتعلّموا أن يختلسوا ابتسامةً

إن اختلستُ أنا ابتسامةً

والقلبُ يبكي.

هاتي قواريرَ الكيمياءِ من معملِكْ

أيتها الطبيبةُ

وأكاسيرَ الفارما

وحاولي أن تذيبي ابتساماتي

التي جمعتِها من أطلالِ المسرحِ المتهدِّمِ

واصنعي منها مليونَ ابتسامةٍ

ثم وزعيَها بالعدل

على الفقراءِ في بلادي

والحزانَى.

خُذي يدي الخامدةَ

على مِسندِ المقعدْ

وشُدّي أصابعيَ الواهنةَ

لتلامسَ

أصابعَ العذراءِ

تلك الممدودةَ

صوبَ قلبي

تشيرُ إلى وجعي

وتسألُ ابنَها القدسيَّ

أن يُبرأَني

كما أبرأ الأكمهَ

والأبرصَ

والأعمى.

لا تعاتبي الرفاقَ الذين ينسون

فالناسُ يا حبيبتي

تنسى الصامتين،

ولا تعاتبي صمتي

فصمتي صلاةٌ

ولا تغاضبي لسانيَ الساكتَ

فلم تعدْ بي رغبةٌ

في كلامِ اللسان

لهذا استبدلتُ به

همسَ القلبِ الذي

لا تسمعين.

في مَخدعي

كلَّ ليلةٍ

قبل صلاةِ النومْ

أهمسُ:

أيها الملكُ سليمانْ

ها أنا وجدتُها

وجدتُها

تلك المرأةَ

التي ثمنُها

يفوق اللآلئ.

الاحتفال بعيد ميلاد الفنان جورج سيدهم