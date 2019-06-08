شكرا لقرائتكم خبر عن مجانًا لغير القادرين.. بدء طلاء واجهات المناطق القديمة في الغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة البحر الأحمر طلاء وجهات المناطق القديمة بمناطق الدهار والملاحة والصيادين بمدينة الغردقة ودهان واجهاتها بألوان موحدة، وذلك على نفقة المحافظة لغير القادرين ضمن خطة تطوير المناطق القديمة والعشوائية.

وقال بيان لمحافظة البحر الأحمر إن عدة شركات قامت بتطوير المناطق القديمة بمدينة الغردقة، بهدف تغيير التشوه البصري تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، وكذلك الأحياء التراثية التي تعد علامات تاريخية بمدينة الغردقة ولتعكس تاريخ المدينة، وتصبح مزارا سياحيا لزوار المدينة تحكي عن عبق تاريخها.

وأوضح البيان أن المناطق التي تقوم المحافظة بعمليات طلاء واجهاتها وتطويرها بشكل كامل كل من الصيادين والملاحة بالغردقة، وتتم على نفقة المحافظة لغير القادرين، حيث يتم وضع انترلوك لجميع الطرق الداخلية لها وطلاء المنازل من جديد وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي بها وتركيب أعمدة إنارة وإزالة أي تعديات على الشوارع.

توحيد ألوان واجهات المباني في عدد من أحياء البحر الأحمر