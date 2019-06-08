شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف زائر لحديقة حيوان الإسكندرية في أيام العيد بايرادات تجاوزت 250 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت حديقة حيوان النزهة بالإسكندرية الآلاف من المرتادين من الإسكندرية والمحافظات المجاورة خلال أيام عيد الفطر المبارك وسط إجراءات تأمينية مشددة لتوفير الجو الملائم للزوار للاستمتاع بالحيوانات والمساحات الخضراء.

وقال الدكتور علاء الدمياطي، مدير عام الحديقة، إن حديقة حيوان الإسكندرية استقبلت خلال الأيام الثلاثة ٥٠ ألف زائر بحصيلة إجمالية بلغت نحو ٢٥٠ ألف جنيه كحصيلة بوابات.

وأوضح، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه تم مواجهة حرارة الشمس بخراطيم مياة فضلاً عن التعامل مع الحيوانات الكبيرة «العواجيز» برفع مناعتها من خلال إعطائها جرعات فيتامينات وأملاح معدنية وتكثيف معدلات الأغذية لهم لتمكينها من التغلب على السن المتقدم، مشيرًا إلى أنه يتم الاستعانة بألواح ثلج للدببة حال اشتداد درجات الحرارة.

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ولفت إلى أنه تم تخصيص ركن للاطفال بالحديقة لاستمتاع الزائرين وإنشاء وحدة المهر بعد تجديد الكاريتا وزيادة منافذ البيع تجنبا للزحام في العيد، بالإضافة إلى تشغيل الإذاعة الداخلية لتنبيه التائهين وإمداد الحديقة بأقول شرطية والتي سيتم توزيعها على جميع الأبواب والحديقة والاسعاف للمحافظة على الأمن وسلامة الجمهور.

وفي سياق متصل، قال محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالي أن قلعة قايتباي شهدت إقبال تاريخي خلال أيام العيد الثلاثة، وحققت معدل زيارات ممتاز، نافيًا تسجيل أي حالات تحرش أو عنف على الإطلاق بفضل التواجد الأمنى المكثف سواء من أفراد الداخلية أو أمن القلعة.

وأضاف «متولى» أن إيرادات القلعة نتاج تذاكر الدخول من الزوار المصريين والعرب والأجانب، بالإضافة إلى معرض الأحياء البحرية المرفق بالقلعة.

وقال «متولى» إن القلعة اتخذت كافة الاستعدادات الأمنية اللازمة من خلال تكيف تواجد شرطة السياحة والمراقبين بخلاف تشكيل لجنة عمليات لمتابعة وتسهيل دخول الزائرين والتأكد من عدم تشويه الأثر والحفاظ عليه.

وأشار إلى أن اسعار تذاكر الدخول للقلعة هي ٦٠ جنيه الزائر الأجنبي، و٣٠ جنية للطالب الأجنبي، و٢٠ جنية للزائر المصري، و٥ جنيهات للطالب المصري.

٥٠ ألف زائر لحديقة حيوان الإسكندرية في أيام العيد

٥٠ ألف زائر لحديقة حيوان الإسكندرية في أيام العيد