شكرا لقرائتكم خبر عن 87 حالة تسمم بينها 5 انتحار بسم فئران في أيام العيد بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم في المستشفى الرئيسي الجامعي بجامعة الإسكندرية، إن مركز السموم التابع لكلية الطب، استقبل طوال أيام العيد، ٨٧ حالة تسمم، بينها ٥ حالات انتحار بسبب تناول سم فئران ومبيدات زراعية.
وأوضحت «غانم» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه تم احتجاز الحالات التي وردت إلى المستشفى بمركز السموم لتلقى العلاج والاسعافات اللازمة، مشيرة إلى أنه تم على الفور تقديم الإسعافات الأولية للمصابين.
وأشارت إلى أن الحالات الواردة ادعاء تسمم مبيدات زراعية وتناول وجبات غذائية فاسدة وتسمم غاز الكلور، وأن جميع الحالات لا زالت موجودة في المركز ولم يتقرر بعد خروجهم .
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