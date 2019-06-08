شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: الحبس والغرامة تنتظران الطالب المسؤول عن تسريب امتحان العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر مسؤول بفريق الغش الالكتروني بغرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة نجحت في تحديد هوية الطالب المسؤول عن تسريب امتحان اللغة العربية، على صفحته الشخصية بفيس بوك.

وأضاف أن الوزارة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وطالبت بمحاكمة عاجلة له كإجراء رادع ليكون عبرة وطبقًا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2017، الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.

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كما أكد المصدر أن فريق الغش الالكتروني رصدت عدد من الصفحات على موقع فيس بوك تقوم بنشر تسريبات غير صحيحة لامتحان اللغة العربية، مؤكدة أنها قامت بإجراء لحذف تلك الصفحات الكاذبة.

وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت النشرة العامة رقم (1) لسنة 2019 بشأن الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة لإحكام الرقابة والسيطرة على أعمال الامتحانات.

ونصت الإجراءات على توجيه الطلاب من خلال لجان النظام والمراقبة بخطورة حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقًا أو أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه والنص على أن الشروع في طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان، كما أن العمل على طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان طبقًا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2017، الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.