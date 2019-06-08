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نقيب الممثلين ينفي شائعة وفاة جورج سيدهم

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سعيد خالد 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الممثلين ينفي شائعة وفاة جورج سيدهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه لا صحة لما تم تداوله عن وفاة الفنان جورج سيدهم.

وكانت أنباء تم تداولها حول وفاة الفنان جورج سيدهم، بعد صراع طويل مع المرض.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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