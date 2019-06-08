شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الممثلين ينفي شائعة وفاة جورج سيدهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه لا صحة لما تم تداوله عن وفاة الفنان جورج سيدهم.
وكانت أنباء تم تداولها حول وفاة الفنان جورج سيدهم، بعد صراع طويل مع المرض.
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