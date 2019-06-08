شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الفنية لواضعى امتحان اللغة العربية للثانوية: الأسئلة من كتاب المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت اللجنة الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة، فى مادة اللغة العربية، التى اختبرها الطلاب صباح اليوم السبت، أن الأسئلة من كتاب الوزارة وموزعة على المنهج بالكامل.

وأوضحت اللجنة الفنية أن الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط عدا بعض الجزئيات للطالب المتميز، كما أن الأسئلة راعت جميع المستويات ولم تتلق أى شكاوى بخصوص الأسئلة.

وأضافت اللجنة الفنية، أن الأسئلة مباشرة وواضحة والطلاب أشادوا بسهولتها.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019 اليوم السبت، حيث أدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية وجار الاستعداد لاداء امتحان التربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم". Advertisements كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا. وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط. وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

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