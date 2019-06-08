شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يلتقى رئيس اريتريا اليوم بقصر الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سوف يستقبل بعد ظهر اليوم، السبت، بقصر الاتحادية "أسياس أفورقي" رئيس دولة أريتريا.

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ووصل إلى مطار القاهرة الدولى صباح اليوم السبت ، رئيس دولة اريتريا أسياس أفورقى، في زيارة إلى القاهرة تستغرق يومين.