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السيسى يلتقى رئيس اريتريا اليوم بقصر الاتحادية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سوف يستقبل بعد ظهر اليوم، السبت، بقصر الاتحادية "أسياس أفورقي" رئيس دولة أريتريا.

 

 

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ووصل إلى مطار القاهرة الدولى صباح اليوم السبت ، رئيس دولة اريتريا أسياس أفورقى، في زيارة إلى القاهرة تستغرق يومين.

 

 

 

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