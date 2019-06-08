السيسى يلتقى رئيس اريتريا اليوم بقصر الاتحادية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سوف يستقبل بعد ظهر اليوم، السبت، بقصر الاتحادية "أسياس أفورقي" رئيس دولة أريتريا.
ووصل إلى مطار القاهرة الدولى صباح اليوم السبت ، رئيس دولة اريتريا أسياس أفورقى، في زيارة إلى القاهرة تستغرق يومين.
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