شكرا لقرائتكم خبر عن تايمز: عصابات من بينها الإخوان يجبرون السجناء على اعتناق الإسلام فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت صحيفة "التايمز" عن تقرير وزارة العدل البريطانية أن هناك عصابات إسلامية وجماعات من بينها الإخوان ينظمون أعمال عنف في سجون أمنية مشددة، ويجبرون النزلاء على اعتناق الإسلام فى بعض الأحيان مستخدمين الضرب كوسيلة لإجبارهم.

وقال التقرير الصادر عن وزارة العدل إن العصابات تعمل تحت ستار الدين، مع التسلسل الهرمى للقادة والمجندين والمنفذين والأتباع والجنود المشاة. وقال سجين غير مسلم:"هناك ضغط أساسى على الناس لاعتناق الإسلام والانضمام إلى العصابة."

وأضاف:"إن تكتيكهم هو إقامة علاقات صداقة مع شخص ما عندما يأتى. إذا لم يتحول إلى الدين، فسيبدأون في نشر الشائعات عنهم، وأن هذا الشخص مخبر للشرطة حتى يتم نبذهم. ثم يتبعون هذا بالضرب".

وأخبر أعضاء عصابة الباحثين أن قوتهم وزيادة عددهم ينشر الخوف بين النزلاء الآخرين. وقال أحد السجناء المسلمين: "إنهم يعلمون أن النزلاء يذهبون إلى ثلاثة سجون أخرى فقط وهم يعلمون أنه سيكون هناك إخوة ينتظرون هناك لطعنهم".

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تستند النتائج إلى مقابلات مع 83 سجينًا و73 موظفًا في ثلاثة من ثمانية سجون مشددة الإجراءات الأمنية في إنجلترا، لم يتم ذكر اسمها.

وأوضحت "التايمز" أنه بالإضافة إلى العصابات، وجد الباحثون مجموعة أوسع، يشار إليها باسم جماعة الإخوان، والتى كانت المجموعة المهمة الوحيدة الموجودة في السجون. وهذا يشمل السجناء الذين يريدون ممارسة عقيدتهم كوسيلة لتغيير حياتهم والتعامل مع السجن.

وكان هناك 13008 سجناء مسلمين في إنجلترا وويلز في نهاية شهر مارس ، أي حوالي 15 في المائة من إجمالي عدد السجناء. وفي نهاية العام الماضي ، كان 175 سجينًا يقضون أحكامًا بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية مرتبطة بالتطرف الإسلامى.