مقترح برلماني بإنشاء فصل للإعاقات الذهنية بمركز مغاغة في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب، بطلب اقتراح برغبة، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن إنشاء فصل للإعاقات الذهنية بمركز مغاغة بمحافظة المنيا.

وقال غيته، في بيان، اليوم السبت، إنه رغم وجود أعداد كثيرة من الطلاب المصابين بالإعاقة الذهنية في محافظة المنيا، إلا أنه لا يوجد أي فصول مخصصة لهم أو مدرسين قادرين على التعامل مع حالتهم.

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وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدت قبل ذلك بإنشاء فصول للطلاب الذين يعانون من إعاقة ذهنية، إلا أن ذلك لم يتم بشكل يكفي أعداد الطلبة، وخاصة في مركز مغاغة بالمنيا الذي يخلو من وجود فصل واحد لطلبة الإعاقة الذهنية.

وأكد النائب، أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري بشكل عام، وهؤلاء الطلاب لديهم قدرات خاصة، يجب أن يتم استثمارها واستغلالها بالشكل الإيجابي، بحيث يستطيع الطالب الاعتماد على نفسه ويساعد في دفع عجلة التطوير في بيئته.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم، بالعمل على تخصيص فصل أو أكثر بإحدى مدارس مركز مغاغة، لاستقبال طلاب الإعاقة الذهنية مع بداية العام الجديد، وتدريب معلمين قادرين على التعامل معهم.