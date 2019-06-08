"مراوح وكولديرات".. ننشر استعدادات محافظة القاهرة لامتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي لمحافظ القاهرة، عن تفاصيل استعدادات العاصمة لامتحانات الثانوية العامة، التي انطلقت اليوم السبت، لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي.

وقال عوض، في تصريحات لمصراوي، ‘ن محافظ القاهرة وجه برفع كافة استعدادات الأحياء لاستقبال الامتحانات والتأكد من سير العملية الامتحانية بسهولة وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب، مشددًا على رؤساء الأحياء بأهمية المرور الميداني المستمر والمتواصل على لجان الامتحانات.

وأكد أنه تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لنشر سيارات الإسعاف في محيط لجان الامتحانات، إلى جانب رفع حالة التأهب بالنسة للحماية المدنية تحسبًا لوقوع أية حرائق خلال فترة الامتحانات.

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وتابع: "تم التشديد على مدير التربية والتعليم بالقاهرة من قبل المحافظ على أهمية التأكد من توافر مبردات المياه (كولديرات) وتوافر وعمل المراوح داخل المدارس للتخفيف من ارتفاع درجات الحرارة على الطلاب حتى لا تؤثر على آداء الطلاب خلال الامتحانات".

وأشار اللواء إبراهيم عوض، إلى أنه المحافظ وجه رئيس هيئة النظافة بالقاهرة بتكثيف التواجد بجوار المدارس ورفع أي مخلفات في محيطها، والمرور بشكل مستمر على لجن الامتحانات للتأكد من سير العمل على أكمل وجه.

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