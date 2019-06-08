"ماعت" تشارك في تدريب حقوق الإنسان في عمليات دعم السلام في كينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في تدريب "حقوق الإنسان في عمليات دعم السلام" والذي انعقد في العاصمة الكينية نيروبي، في الفترة من 27 مايو إلى 7 يونيو 2019 بمشاركة ممثلين عن العديد من الدول الإفريقية، برعاية الحكومتين الدنماركية والكينية.

وركز التدريب على العلاقة بين حقوق الإنسان والسلم والأمن الدوليين، وكيفية الاستفادة من آليات الحماية والرصد للانتهاكات التي تحدث، وإبراز دور بعثات حفظ السلام، لا سيما في مناطق النزاع في العديد من دول القارة الإفريقية.

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وشاركت مؤسسة ماعت كممثلة للمجتمع المدني المصري، في التدريب الذي يضم مشاركين من 11 دولة إفريقية، من خلفيات عسكرية وشرطية ومدنية، مع تمثيل كبير لبعثات حفظ السلام في القارة.

وصرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، في بيان، بأن بناء السلام يحتاج لتضافر جهود المجتمع المدني مع الحكومات لمواجهة التطرف على كافة المستويات، مشددًا على ضرورة أن يكون اقتراب حقوق الإنسان هو أساس عمل بعثات حفظ السلام في القارة الإفريقية.

وتأتي مشاركة مؤسسة ماعت، في سياق اهتمامها بأوضاع حقوق الإنسان والسلم والأمن في القارة السمراء، وانطلاقًا من مسئوليتها كعضو الجمعية العمومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي، وكذلك كونها المنسق الإقليمي لشمال إفريقيا بمجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في إفريقيا؛ التابعة للأمم المتحدة.