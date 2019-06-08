الرئيس الإريتري يصل إلى القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: وصل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، إلى القاهرة، اليوم السبت. ويلتقى الرئيس أفورقي خلال الزيارة بعدد من المسئولين؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن مستجدات الأوضاع في القارة الإفريقية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.​

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