بحوث الإلكترونيات يكرم الفائزين بأفضل أداء بحثي لعام 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

استعرضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حول تكريم المعهد للسنة الرابعة على التوالي الفائزين بجائزة التميز لأفضل أداء بحثي عن المخرجات البحثية لعام 2018، والمتميزين من الكادر العام، وذلك بالقاعة الرئيسية بالمركز القومي للبحوث.

وحسب بيان التعليم العالي، اليوم السبت، أكد الديب أن الهدف الرئيسي من مبادرة جائزة التميز هو الارتقاء بالبحث العلمي لأعضاء هيئة البحوث والهيئة المعاونة، ورفع مستوى الأداء وتشجيع الباحثين على النشر العلمي المتميز؛ بهدف الارتقاء بالأداء البحثي للمعهد، وتحقيق ترتيب دولي متقدم في النشر العلمي، وكذلك بث روح التنافس بين العاملين لتحسين الأداء الإداري بالمعهد، مشيرا إلى أن الإحصائيات أظهرت أن فكرة جائزة التميز قد حققت أهدافها، حيث زاد أن عدد المسجلين لبياناتهم على قاعدة العلماء المصريين e-science عام ٢٠١٥ من 22 متقدما إلى 121 متقدما عام ٢٠١٨.

وأشار الديب إلى أنه تم وضع معايير لقياس مؤشرات الأداء البحثي لأعضاء الهيئة البحثية (باحث -أستاذ باحث مساعد -أستاذ باحث) من حيث النشر العلمي في مجلات دولية Scopus ومؤتمرات دولية ومحلية، والمؤلفات العلمية، والحصول على براءات الاختراع المحلية والدولية، فضلا عن الحصول على جوائز محلية ودولية، وكذلك المشاركة في المشروعات البحثية، والدورات التدريبية، بالإضافة إلى المشاركة في خدمة المجتمع والصناعة والجهات المستفيدة، والتحكيم لمشروعات بحثية أو لدوريات علمية أو جوائز محلية ودولية.

وتابع رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حيث حصل قسم الدوائر الشريطية بالمعهد على ست جوائز حيث فاز من الأساتذة والأساتذة المساعدين كل من الدكتورة هالة عبد المنعم، والدكتورة داليا محمد نشأت، ومن الباحثين فاز كلًا من الدكتور محمد إسماعيل، والدكتور هشام عبد الهادي، ومن الباحثين المساعدين فاز المهندس محمد أبو العلا، والمهندسة نرمين أحمد محمد، كما فاز قسم الطاقة العالية بثلاث جوائز حيث فاز من الباحثين الدكتورة غادة أحمد عبد العزيز، ومن الباحثين المساعدين الدكتور أمير يس، والمهندس محمود أحمد حسنين، كذلك حصد قسم الموجات الميكروئية جائزة فاز بها الدكتور هيثم حسين، كما تم تكريم 24 عضوًا من المتميزين من الكادر العام بالمعهد.