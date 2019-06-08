بعد تداول أسئلته.. معلمون عن امتحان اللغة العربية للثانوية: سهل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أكد عدد من معلمي اللغة العربية وأولياء الأمور سهولة امتحان اللغة العربية، الذي أداه طلاب الصف الثالث الثانوي، اليوم السبت في أول أيام امتحانات الثانوية العامة، وذلك بعد تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بعد نحو 45 دفيقة من بدء الامتحان.

وتداولت بعض صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أسئلة زعمت أنها من امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي، الذي يؤديه الطلاب الآن، بعد مرور حوالي 45 دقيقة من زمن الامتحان، وأعلنت وزارة التربية والتعليم صحة الأسئلة المتداولة، مشيرة إلى ضبط الطالب الذي صورها ونشرها بإحدى لجان محافظة دمياط.

وقال المعلمون أمام لجان الامتحانات في منطقة السيدة زينب، إن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، ومعظم أسئلته مباشرة من الكتاب المدرسي.

أما أولياء الأمور، فأبدوا استياءهم من تمكن بعض الطلاب من الدخول بالأجهزة التكنولوجية التي تسهل الغش، في حين تشدد الرقابة على طلاب آخرين، مطالبين وزارة التربية والتعليم بتشديد الرقابة وتفتيش جميع الطلاب بمختلف اللجان.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 /2019، اعتبارا من اليوم السبت الموافق 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.

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وبدأ طلاب الصف الثالث الثانوي أداء الامتحان في مادة اللغة العربية، في التاسعة صباحا، وانتهوا في الثانية عشرة ظهرا.

وبدءا من الثانية عشرة والنصف ظهرا وحتى الثانية، يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التربية الدينية.

ويتقدم للامتحانات نحو 659 ألف طالب وطالبة، أمام 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

وأعلن خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحان الثانوية العامة، تخصيص الأرقام التالية للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة للعمل على سرعة حل المشكلات التي قد تطرأ خلال أعمال الامتحانات سواءً من الطلاب أو من العاملين بلجان سير الامتحان، وهي: 27957305، و27941089، و27957592، و27957628، كما جرى تخصيص خط ساخن (19151) لغرفة عمليات الإدارة المركزية للأمن، ورقم للفاكس هو (27957431).​

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