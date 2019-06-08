السكك الحديدية: تأخيرات تصل لـ35 دقيقة على 3 خطوط اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصّار:

أعلنت هيئة السكك الحديدية التهديات والتأخيرات المتوقعة، اليوم السبت، على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وقالت الهيئة، في بيان، إن هذه التأخيرات تأتي نتيجة أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نُظم الإشارات وأعمال التطوير.

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وأوضحت الهيئة، أن متوسط فترة تأخير الطقارات على خط (القاهرة - الإسكندرية) يصل إلى 25 دقيقة، وبالنسبة لخط (القاهرة - السد العالي) يصل متوسط تأخيرات القطارات على خط (القاهرة - أسيوط) إلى 35 دقيقة، وخط (أسيوط - أسوان) إلى 35 دقيقة.

وبالسنبة لخط (بنها - بورسعيد) يصل متوسط تأخير القطارات إلى 45 دقيقة، كما يصل إلى 25 دقيقة على خط (طنطا - المنصورة - دمياط).

وأعربت الهيئة عن اعتذارها لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.​