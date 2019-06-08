الداخلية: جهود قطاع أمن المنافذ خلال شهر مايو الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية شن الحملات الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال شهر مايو الماضي عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:

وضُبط في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية (244) قضية تهريب (ملابس جاهزة، أقمشة أجنبية الصنع، منتجات جلدية، لعب أطفال، مستلزمات طبية، أدوية بيطرية، عقاقير طبية بشرية، أدوات منزلية، ماكينات مستعملة، مولدات كهربائية، مستحضرات تجميل، أجهزة كهربائية، معدات مستعملة، أجزاء موتوسيكلات، مستلزمات ماكينات تصوير - قطع غيار سيارات) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا ( 150,307,095 – مائة وخمسون مليوناً وثلاثمائة وسبعة ألفاً وخمسة وتسعون جنيهاً مصرياً).

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في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (7) قضايا تهريب عملات أجنبية ومحلية مختلفة .. بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة ("مصري-أجنبي بما يعادله بالجنيه المصري" 3,516,569 ثلاثة مليون وخمسمائة وستة عشر ألفاً وخمسمائة تسعة وستون جنيهاً مصرياً) .

وضُبط في مجال ضبط مخالفة الإجراءات الجمركية 52 قضية، قُدرت قيمة الغرامة الجمركية بمبلغ 17,662 سبعة عشر ألفاً وستمائة واثنان وستون جنيهاً، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار تم ضبط قضيتين بمضبوطات بلغت 37 عملات معدنية أثرية ترجع لعصور مختلفة، 2 مكيال غلال يرجع لعصر أسرة محمد على باشا .

كما تم ضبط 13 قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة بمضبوطات بلغت (50,666) قرص مخدر، كمية من مخدر البانجو وزنت 416 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت اتلنيابة التحقيق.