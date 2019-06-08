وزارة الداخلية تبرز جهود الأجهزة الأمنية في 4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب علا عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها الأمنية لتحقيق الانضباط للشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال ، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة عن ضبط قطعة سلاح ناري، 7 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، 5 قطع سلاح أبيض، 31 قضية تموينية، 87 مخالفة مرورية، تنفيذ 450 حكما قضائيا متنوعا بنطاق مديرية أمن الغربية.

وضُبط في نطاق مديرية أمن القليوبية، قطعة سلاح ناري، 4 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، 32 قضية تموينية، 35 مخالفة إشغال بالطريق العام، 657 مخالفة مرورية، تنفيذ 5891 حكم قضائيا متنوعا.

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كما ضُبط 7 قضايا تموينية متنوعة، 528 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 377 حكم قضائيا متنوعا بنطاق مديرية أمن أسوان.

وفي الفيوم نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 168 مخالفة مرافق، 40 قضية تموينية، 709 مخالفات مرورية، تنفيذ 302 حكم قضائي متنوع بنطاق مديرية أمن الفيوم.

تم اتخاذ الأجرايات القانونية الازمة تجاه تلك الوقائع.