بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، غرفة عمليات الثانوية العامة بمقر مديرية التربية والتعليم، بحضور الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وقيادات مديرية التربية والتعليم، وعلي الألفي، نقيب المعلمين، وذلك لمتابعة سير اليوم الأول للامتحانات، التي يؤديها 5332 طالب موزعين على 14 لجنة.

واطمأن المحافظ، خلال جولته، علي توفير كافة الخدمات لتهيئة الأجواء المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بتركيز عالي.

وأكد محافظ بورسعيد أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتعاون مع التربية والتعليم حتي الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، وفرض الهدوء داخل اللجان وخارجها، مشيدا بدور رجال الأمن في فرض الهدوء والانضباط حول مقرات اللجان الانتخابية.

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