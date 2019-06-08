بـ"الشطة".. ضبط عاطل لاشتراكه مع آخر في سرقة "توك توك" بالإكراه بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، القبض على عاطل اشترك مع آخر في سرقة توك توك بالإكراه بحلوان.

البداية كانت اثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة حلوان، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، استغاث بها سائق توك توك، وقرر بأنه حال سيره أمام محطة مترو حلوان دائرة القسم، استوقفه شخصان (أدلى بأوصافهما التقريبية)، وطلبا منه توصيلهما لمنطقة كفر العلو دائرة القسم، وعقب وصولهما استوليا منه على مركبة التوك توك قيادته كرهاً عنه عقب إلقاء مسحوق الشطة على وجهه ولاذا بالفرار.

Advertisements

وقامت القوة بتتبع خط سير هروب المتهمان، واللحاق بهما حتى تمكنت من ضبط أحدهما عاطل، مقيم بالصف الجيزة، وبحوزته مركبة التوك توك المستولى عليها.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أحد الأشخاص، جاري تكثيف الجهود لضبطه، وبسؤال المجني عليه تعرف على المتهم، واتهمه والهارب بسرقته بالإكراه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة للتحقيق.‎