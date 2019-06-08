تأجيل طعون المحكوم عليهم بالإعدام والسجن بقضية "كمين الخصوص" لـ 28 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قررت محكمة النقض، اليوم السبت، تأجيل طعون المحكوم عليهم بالإعدام والسجن بقضية الهجوم على كمين الخصوص لجلسة 28 سبتمبر، للاطلاع على مذكرة النيابة العامة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضت وبإجماع الآراء، بإعدام 6 متهمين بعد استطلاع الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الديار المصرية، في قضية اتهامهم بالتعدي على كمين شرطة الخصوص.

كما قضت بالسجن المؤبد ضد متهمين اثنين، و15 سنة ضد حدث، و5 سنوات ضد متهم، وبالسجن 3 سنوات ضد متهمين اثنين.

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والمتهمون الصادر ضدهم أحكام بالإعدام هم: إسلام محمد عابدين ومحمد صبري حسين ومحمد ناصر أمين وإبراهيم عبد الظاهر وعبد الرحمن مصطفى ومحمد محمود أحمد، بينما من صدرت ضدهم أحكام بالسجن المؤبد هم: شوقي سمير وبلال عماد، والمعاقب بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عبد الرحمن على، والطفل إسلام عيد بالسجن 15 عامًا عما أُسند إليه، والسجن 3 سنوات لعمر خليل السيد عبد العال ونور رضا.

وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول في 2016 أسس وأنشأ تولى قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، كما أن هذه الجماعة استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة فضلا عن قيامه بضم باقي المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة.

وأضافت التحقيقات بأن المتهمين من الأول إلى الخامس والتاسع والحادي عشر والثاني عشر أمدوا تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة النارية والمفرقعات لتنفيذ أغراضها الإرهابية وارتكب المتهمون جميعا جناية اغتيال الشهيد مصطفى محمد أمين رقيب شرطة عمدا خلال تواجده بكمين شرطة الخصوص، حيث تولى المتهم الثالث تصوير واقعة التعدي والاغتيال، كما شرعوا في اغتيال المجني عليه ضابط الشرطة خالد محى الدين، وآخرين من المكلفين بتأمين كمين الخصوص.