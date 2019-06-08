ضبط قضايا تهرب ضريبي بقيمة مليار جنيه خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت شرطة مكافحة التهرب الضريبي في ضبط 859 قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها 169 حالة ضرائب عامة، وكشف 135 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و12 قضية في مجال الجمارك، وضبط 208 قضايا تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، 102 حالة تحرى مدين ولجان فحص، وبلغ حجم التعاملات في تلك القضايا 1,036,932,208 مليار جنيه.

كما تم التصالح في 110 قضية بإجمالي متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها (484,031) أربعمائة وأربعة وثمانين ألفاً وواحدًا وثلاثين جنيهًا.

وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 21 قضية متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة "تحويل أموال وقضايا سوق مال - اختلاس مال عام وتربح - احتيال مصرفي - غسل أموال - كسب غير مشروع - رشوة واستغلال نفوذ مزعوم".. بقيمة بلغت (123,515,811) مائة وثلاثة وعشرين مليونا وخمسمائة وخمسة عشر ألفا وثمانمائة وأحد عشر جنيها مصريا، (1,640,000) مليونا وستمائة وأربعين ألف عملة أجنبية مختلفة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.