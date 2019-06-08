بالأرقام.. جهود الداخلية في مداهمة البؤر الإجرامية بمنطقتي "بحيرة المنزلة و"السحر والجمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام، حملات أمنية مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهود الحملات خلال أسبوع تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، السحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية" ضُبط خلالها "612 متهما وبحوزتهم 6 أسلحة نارية، 168 طلقة مختلفة الأعيرة، 15 قضية اتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو 6 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، 450 جرام لمخدر الحشيش، 925 جرام لمخدر الهيروين.

وأثمرت الجهود عن تنفيذ (3910) حكم قضائي متنوع، وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (467) قطعة سلاح ناري، 1275 طلقة مختلفة الأعيرة، 1228 قطعة سلاح أبيض، كما تم ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية.

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ونجحت الأجهزة الأمنية في تنفيذ 381241 حكم قضائي وذلك على النحو التالي "1387" حكم جناية، "146259" حكم حبس، "189251" حكم غرامة، 44344" حكم مخالفة، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة فقد تم ضبط 18 تشكيلا عصابيا ضموا "61" متهم ارتكبوا "94" حادث سرقة متنوع، 164 قضية أحداث، 6017 قضية مرافق عامة، ضبط 21 سيارة مُبلغ بسرقتها.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية غموض (45) حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) تم ضبط مرتكبيها بإجمالي (73) متهم.، وفي مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (738) قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها (796) متهما وبحوزتهم 281,851 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت (547,35 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (1,266 كيلو جرام)، وضُبط أيضا كمية من مخدر الهيروين وزنت (10,865 كيلو جرام) كمية من مخدر الفودو وزنت (2,135 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (4,729 كيلو جرام)، (89,544) قرص مخدر مختلف الأنواع.

تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة وتولت النيابة التحقيق.