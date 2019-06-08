الأموال العامة: ضبط اثنين قاما بتجميع مدخرات والاتجار بالنقد بتعاملات 4 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، اليوم السبت، شخصين قاما بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وبالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بمحافظات سوهاج والقاهرة، بتعاملات بلغت نحو 4 ملايين جنيه.

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ضبط أحد الأشخاص، مدرس، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، لقيامه بالاشتراك مع شقيقه (صاحب محل بويات يعمل بإحدى الدول العربية)، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثاني، وإرسالها للأول بموجب حوالات بنكية أو مع العائدين من الخارج، ليقوم باستلامها واستبدالها للجنيه المصري من البنوك المختلفة، وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 1 % فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.

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وباستدعاء الأول، ومواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي يعادل (مليونا و500 ألف جنيه مصري).

كما تم ضبط أحد الأشخاص (صاحب شركة للتطوير العقاري - مواليد 1983 - مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة) لقيامه بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون المٌشار إليه.. باستدعائه ومناقشته أقر بصحة ما ورد من معلومات، وقيامه بشراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء لإتمام عملياته الاستيرادية، وأن حجم تعاملاته، خلال تلك الفترة بلغ نحو (2 مليون و500 ألف جنيه مصري) بالمخالفة لأحكام القانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.