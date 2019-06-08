أخبار مصر | "أمهات مصر" يتحدين شاومينج: لن نلتفت لتسريباتكم وأهدافكم الخبيثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر" يتحدين شاومينج: لن نلتفت لتسريباتكم وأهدافكم الخبيثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، رسالة قوية لصفحات " شاومينج تغشش ثانوية عامة" تضمنت: "لم نلتفت لتسريباتكم التي تهدف لخلق حالة من التوتر والقلق والبلبلة لأولياء الأمور والطلاب".

وأضافت "عبير"، في تصريحات صحفية، أن صفحات الغش علي مواقع التواصل الإجتماعي تريد خلق حالة من التوتر والقلق للطلاب وأولياء أمورهم، وتهدف لإحراج وزارة التربية والتعليم والأجهزة المعنية بتأمين الإمتحانات، مطالبة بتتبع المسئولين عن هذه الصفحات وغلقها ومحاسبتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليهم.

وأكدت عبير، على وعي أولياء الأمور بالأغراض الخبيثة والدنيئة التي تهدف لها هذه الصفحات، مناشدة جميع أولياء الأمور والطلاب بعدم الإلتفاف لهذه الصفحات وتجاهلها تماما حتي لا يكونوا سببا في تحقيق أغراض وهدف هذه الصفحات.

وكانت امتحانات الثانوية العامة أنطلقت صباح اليوم السبت، حيث يؤدي الطلاب إمتحان اللغة العربية وإمتحان التربية الدينية،ويتقدم إليها نحو 659 ألف طالب وطالبة، يؤدون الامتحانات بـ1817 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر حتي 3 يوليو المقبل.