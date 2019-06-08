أخبار مصر | مدير "تعليم الشرقية" يكشف مفاجأة بشأن تفاصيل وفاة طالبة ثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير "تعليم الشرقية" يكشف مفاجأة بشأن تفاصيل وفاة طالبة ثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رمضان عبد الحميد مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، إن الطالبة التى تم تداول أخبار وفاتها صباح اليوم السبت الموافق 8 يونيو بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة لم تمت داخل اللجنة كما يدعي البعض، مؤكدًا أنها قد توفت داخل منزلها أمس وليس اليوم.

وقال عبد الحميد خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365":" معندناش حد مات جوا اللجنة"، مقدمًا النعى وأن يصبر أهلها على فراقها.

وكان قد تلقى اللواء جرير مصطفى، مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى "أبوكبير" المركزي، بوصول "أ. م. م" طالبة بالصف الثالث الثانوي العام، مُقيمة بقرية "هربيط" التابعة لدائرة المركز، جثة هامدة إثر تناولها جرعة زائدة من العقاقير المهدئة.

وبالانتقال وسؤال أفراد أسرتها من جانب أجهزة الأمن، أفادوا بأنها كانت تستعد للامتحانات وشعرت بحالة من التوتر تناولت على إثرها عقاقير مهدئة، إلا أن الجرعة أحدثت نزيفا بالمعدة، ولفظت أنفاسها أثناء نقلها إلى المستشفى، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.