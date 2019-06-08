أخبار مصر | عاجل.. "التعليم" تحدد هوية الطالب الذي سرب امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "التعليم" تحدد هوية الطالب الذي سرب امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن التتبع للورقة التي تم نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لامتحان اللغة العربية، بعد بدء الامتحان بنصف ساعة، تم تتبعها، وتمكنت الوزارة من تحديد وجود الطالب حيث يوجد داخل لجنة بمحافظة دمياط.

وبدأت اليوم السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية وتفتح اللجان أبوابها للطلاب في الساعه التاسعة صباحا.

وتعقد الامتحانات لـ 669،749 طالبة وطالبة منهم 264،653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118،071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة (STEM) في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالب حتى تاريخه.

