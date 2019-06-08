أخبار مصر | محررة "الخليج 365" تكشف لـ"صباح الورد" تفاصيل التجيهزات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محررة "الخليج 365" تكشف لـ"صباح الورد" تفاصيل التجيهزات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقالت في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" على قناة "ten" إن جميع الامتحانات المتداولة على "فيسبوك" ليس لها أي علاقة بالامتحان الأساسي، وقد نفت وزارة التربية والتعليم ذلك أكثر من مرة، وحذرت الطلاب من الانسياق وراء صفحات "شاومينج" التي تزعم تسريب الامتحانات قائلة: "شاومينج نصاب".

كشفت ريم محمود، مسئولة ملف التربية والتعليم، ببوابة "الخليج 365"، عن تفاصيل التجيهزات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، والتي بدأت اليوم السبت الموافق 8 يونيو وتنتهي يوم 3 يوليو.

وأضافت أن وزارة التعليم تحذر الطلاب من حيازة الهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقًا، بالاضافة إلى أنه تم زيادة العصا الالكترونية باللجان وتخصيص خط ساخن لغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم لاستقبال الشكاوى عليه.



وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم قد اتخذت إجراءات صارمة ضد لجان الشغب.