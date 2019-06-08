أخبار مصر | محررة "الخليج 365" تكشف لـ"صباح الورد" تفاصيل التجيهزات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محررة "الخليج 365" تكشف لـ"صباح الورد" تفاصيل التجيهزات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت أن وزارة التعليم تحذر الطلاب من حيازة الهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقًا، بالاضافة إلى أنه تم زيادة العصا الالكترونية باللجان وتخصيص خط ساخن لغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم لاستقبال الشكاوى عليه.
وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم قد اتخذت إجراءات صارمة ضد لجان الشغب.
وتعقد الامتحانات لـ 669،749 طالبة وطالبة منهم 264،653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118،071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة (STEM) في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالب حتى تاريخه.