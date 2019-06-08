أخبار مصر | "التعليم": لم ننتهي من تصحيح امتحانات الأول الثانوي.. ولم نحدد موعد النتيجة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم": لم ننتهي من تصحيح امتحانات الأول الثانوي.. ولم نحدد موعد النتيجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التصحيح الخاص بإمتحانات الصف الأول الثانوي مازال مستمر.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه لم يتم تحديد موعد إعلان نتيجة إمتحانات الصف الأول الثانوي حتى الآن وسوف يتم إعلانها رسميًا من الوزارة فور الانتهاء من التصحيح.

جدير بالذكر أن إمتحانات الصف الأول الثانوي قد انتهت قبل عيد الفطر وكانت تعقد لأول مرة بطريقة إلكترونية على التابلت.