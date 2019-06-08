أخبار مصر | "أمهات مصر" لطلاب الثانوية العامة: "ربنا يوفقكم علشان تعب ومجهود أمهاتكم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر" لطلاب الثانوية العامة: "ربنا يوفقكم علشان تعب ومجهود أمهاتكم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، رسالة ودعوة لطلاب الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحانات اليوم السبت، قائلة: "ربنا يوفقكم ويكرمكم في الإمتحانات علشان تعب ومجهود أمهاتكم ".

وكانت امتحانات الثانوية العامة، انطلقت صباح اليوم السبت، حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية وامتحان التربية الدينية، ويتقدم إليها نحو 659 ألف طالب وطالبة، يؤدون الامتحانات بـ1817 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر حتي 3 يوليو المقبل.

