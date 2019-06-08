مصر | شاهد لحظة تصفية 4 إرهابيين متورطين في الهجوم على كمين جنوب العريش

نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد تتبع قوات الشرطة لعناصر إرهابية متورطة في الهجوم على أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش وأثناء محاصرتهم أطلقوا النيران بصورة مكثفة تجاه القوات فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مقتل 4 عناصر إرهابية.

كانت أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 4 عناصر إرهابية، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة في شمال سيناء المتورطين في مهاجمه أحد الأكمنة.

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كانت معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني، مفادها اختباء عدد من العناصر المتورطة في حادث مهاجمة أحد الأكمنة جنوب العريش.

وعقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة مكان اختباء تلك العناصر الإرهابية بمنطقة أبوعيطة بادرت العناصر بإطلاق الأعيرة النارية التي بادلتهم القوات؛ ما أسفر عن مصرعهم.

وعُثر بحوزة العناصر الإرهابية على 3 بنادق آلية وحزام ناسف، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.