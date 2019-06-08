مصر | خلال ٢٤ ساعة الأخيرة.. تحرير ٢٥٢٤ مخالفات مرورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال ٢٤ ساعة الأخيرة.. تحرير ٢٥٢٤ مخالفات مرورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الإنضباط المرورى بمختلف محافظات الجمهورية، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها فى مجال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، ومخالفات السرعة الزائدة عن ضبط (2524) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1690) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.