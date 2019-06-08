مصر | انتشار أمني بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتشار أمني بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفعت الأجهزة الأمنية على مستوي الجمهورية صباح اليوم السبت، درجة الاستعداد لتأمين أول أيام امتحانات طلاب الشهادة الثانوية العامة لعام 2019.

ونشرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة رجالها بمحيط مدارس ولجان الثانوية في الساعات الأولى من صباح اليوم، فيما تواجد رجال قسم مكافحة التحرش وجرائم العنف ضد المرأة بالمديرية بمحيط مدارس الفتيات والمدارس المشتركة لمواجهة حالات التحرش الجنسي ومضايقات الطالبات.

وشددت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على ضرورة توخي الحذر والحيطة أثناء عملية التأمين وضرورة التعامل بحسم وقوة مع أية محاولات للخروج عن القانون، ومنع تجمع أولياء الأمور بمحيط المدارس أثناء الامتحانات، وتهيئة مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحان.

وكثفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، المرورات الأمنية لرجال المباحث والشرطة السرية بمحيط المدارس بنطاق كل قسم أو مركز شرطة، والدفع بسيارات دورية أمام مجمعات المدارس وبها كثافة طلابية كبيرة لضمان عدم حدوث أي مشكلات أو عقبات، بالإضافة إلى نشر خدمات مرورية بمحيط المدارس لتنظيم حركة المرور وسير السيارات نظرا لتجمع الطلاب وأولياء الأمور بكثافة بمحيط لجان الامتحان.