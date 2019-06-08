مصر | إحباط تهريب ١٨٦٠٠ قرص كبتاجون مخدر عبر مطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط تهريب ١٨٦٠٠ قرص كبتاجون مخدر عبر مطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الخدمات المعينة من إدارتى "البحث الجنائى، وتأمين الركاب" بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، أثناء إتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب إحدى الرحلات المتجهة إلى إحدى الدول العربية من ضبط أحد الركاب، سائق، مقيم بدائرة مركز مغاغة بالمنيا)، وبحوزته 18600 قرص مخدر لعقار الكبتاجون المخدر مخبأة داخل بعض المأكولات "لحوم وطيور مُجمدة" بداخل إحدى حقائبه.

بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.