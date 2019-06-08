مصر | 3 أشقاء يقتلون طفلة خنقا لسرقتها بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 أشقاء يقتلون طفلة خنقا لسرقتها بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث مديرية أمن الاسكندرية في القبض على ٣ أشقاء لقتلهم طفلة من أجل سرقتها.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة مينا البصل من إحدى المواطنات (مُقيمة بمنطقة الورديان بدائرة القسم) بتغيب إبنتها 6 سنوات والعثور عقب ذلك على جثتها بمنور عقار بذات المنطقة وبها كدمات متفرقة بالجسم، فقد أسفرت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم ثلاثة أشقاء سائق "توك توك"، طالب، سيدة، جميعهم مُقيمين بذات المنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بقصد السرقة، وقرر الأول أنه إتفق مع شقيقه على سرقة القرط الذهبى الخاص بالمجنى عليها فإستدرجها إلى أعلى سطح العقار محل سكنهما، وحال قيامهما بالإستيلاء على القرط قاومتهما وأخذت فى الصياح، وخشية إفتضاح أمرهما قاما بشل حركتها وكتم أنفاسها فتوفيت، وإستوليا على قرطها ثم ألقياها بمنور العقار محل العثور، وأبلغا شقيقتهما بما حدث فقامت بالتستر عليهما وبيع القرط الذهبى وإقتسام ثمنة فيما بينهم، وأيد ذلك الثانى والثالثة، وأرشدت الأخيرة عن القرط الذهبى لدى صائغ "حسن النية".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

