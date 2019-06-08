مصر | ضبط 3 مسئولين بمحليات الإسماعيلية لاستغلال منصبهم الوظيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 مسئولين بمحليات الإسماعيلية لاستغلال منصبهم الوظيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط ثلاثة من مسئولى المحليات بالإسماعيلية لقيامهم بإستغلال مواقعهم الوظيفية وتمكين أحد الأشخاص من إرتكاب بعض المخالفات.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، نتيجة تواطؤ بعض مسئولى الوحدة المحلية بإحدى القرى بمركز ومدينة أبو صوير فى غضون عام 2012 مع بعض المواطنين، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية على أراضى زراعية بدون ترخيص وعدم إتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون.

حيث أكدت التحريات قيام ثلاثة من مسئولى المحليات وهما: رئيس القسم الهندسى بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، موظف، ومهندس بإحدى الوحدات المحلية، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية.

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بإستغلال مواقعهم الوظيفية والتواطؤ مع أحد الأشخاص، مقيم السبع آبار الغربية بدائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية وتمكينه من بناء مبانى سكنية عبارة عن "هياكل خرسانية" على أراض زراعية "بدون ترخيص" بإجمالى مساحة 618م، وإثبات إزالة المبنى المخالف بمحضر إزالة على غير الحقيقة بالمخالفة للقانون.

مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات، والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من مركز ومدينة أبو صوير لفحص تلك المخالفات وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعتين.

بإستدعاء المتحرى عنهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعتين المشار إليهما.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.