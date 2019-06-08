مصر | ضبط أخطر تاجر عملة بحوزته ٢ مليون و٥٠٠ ألف جنيه بمدينة نصر

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نجح رجال مباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة، لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بلغ تعاملاته ٢ مليون و٥٠٠ ألف جنيه مصري.

البداية عند قيام أحد الأشخاص، صاحب شركة للتطوير العقارى، مواليد 1983، مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة) بالتعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون المٌشار إليه،بإستدعائه ومناقشته أقر بصحة ما ورد من معلومات، وقيامه بشراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء لإتمام عملياته الإستيرادية، وأن حجم تعاملاته خلال تلك الفترة بلغ نحو 2مليون و500 ألف جنيه مصرى، بالمخالفة لأحكام القانون.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.