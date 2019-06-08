مصر | ضبط شخص وشقيقه جمعا مليون و500 ألف جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص لقيامه بالاشتراك مع شقيقه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بحجم تعاملات بلغت مليون و٥٠٠ ألف جنيه.

يعمل المتهم مدرس، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، قام بالإشتراك مع شقيقه "صاحب محل بويات" يعمل بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى، وإرسالها للأول بموجب حوالات بنكية أو مع العائدين من الخارج، ليقوم بإستلامها وإستبدالها للجنيه المصرى من البنوك المختلفة، وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 1% فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون، بإستدعاء الأول وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل، مليون و500 ألف جنيه مصرى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.