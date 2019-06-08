مصر | ضبط تشكيل عصابي لسرقة الـ"توك توك" بالإكراه بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي لسرقة الـ"توك توك" بالإكراه بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث قسم شرطة حلوان من ضبط أحد الأشخاص لإشتراكه مع آخر قاما بسرقة مركبة "توك توك" من قائدها بالإكراه.

وفي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم إستغاث بها سائق توك توك سنه مقيم بدائرة القسم، وقرر بأنه حال سيره أمام محطة مترو حلوان دائرة القسم إستوقفه شخصان (أدلى بأوصافهما التقريبية)، وطلبا منه توصيلهما لمنطقة كفر العلو دائرة القسم، وعقب وصولهما إستوليا منه على مركبة التوك توك قيادته كرهًا عنه عقب إلقاء مسحوق الشطة على وجهه ولاذا بالفرار.

وتتبعت القوة خط سير هروب المتهمان، واللحاق بهما حتى تمكنت من ضبط أحدهما عاطل 21سنه، مقيم بالصف الجيزة، وبحوزته مركبة التوك توك المستولى عليها.