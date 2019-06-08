مصر | تفاصيل تصفية ٤ إرهابيين في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة شمال سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل تصفية ٤ إرهابيين في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة شمال سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي ٤ إرهابيين مصرعهم، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، في شمال سيناء، المتورطين في مهاجمه أحد الأكمنة.

ووردت معلومات لقطاع الأمن الوطني، مفادها اختباء عدد من العناصر المتورطة في حادث مهاجمة أحد الأكمنة جنوب العريش.

وعقب تقنين الإجراءات وبمداهمة مكان الاختباء بمنطقة أبو عيطة بادرت العناصر بإطلاق الأعيرة النارية التي بادلتهم القوات، ما أسفر عن مصرعهم.

وبالفحص عُثر على 3 بنادق آلية وحزام ناسف، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة وأخطاء نيابة أمن الدولة العليا.