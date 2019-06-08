شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تدعو المصريين بالخارج المشاركة في برنامجها لأبناء الجيل الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، دعوة بمناسبة الإجازة الصيفية للأسر المقيمة بالخارج، لمشاركة أبنائهم خلال زيارتهم لمصر في البرنامج الذي تنظمه الوزارة لأبناء المصريين في الخارج من الجيل الثاني والثالث، على أن يتراوح سن الشباب بين ١٨-٣٥ عاما.

ويعد البرنامج هو الجزء الثاني من مبادرة «في إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك»، والتي أطلقت العام الماضي خلال الإجازة الصيفية بمشاركة المقيمين بالخارج أثناء إجازتهم، وتقرر مد المبادرة للجيل الثاني والثالث من أبناء المصريين من الشباب خلال تواجدهم بمصر، كما نظمت وزارة الهجرة ١٥ دورة للأمن القومي بعنوان «جذورنا» لشباب المصريين من كافة بلدان العالم، إضافة إلى تنظيمها سنويا برنامج مع شركة متخصصة للأطفال من سن ٨ إلى ١٦.

وخصصت وزارة الهجرة بريدها الإلكتروني [email protected] ورقم (01220322422) لاستقبال البيانات الشخصية لمن يرغب في مشاركة أبنائه في هذا البرنامج، متضمنة صور جوازات السفر للشباب، وصور إقامتهم بالخارج ومواعيد تواجدهم بمصر، للعمل على توفيق التواريخ الأنسب للغالبية.