شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الامتحانات داخل 20 كلية بجامعة المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إنه تم استئناف الامتحانات داخل 20 كلية، صباح السبت، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، دون تغيير في جدول الامتحانات.
ونفي رئيس الجامعة صحة ما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول مد إجازة عيد الفطر المبارك للطلاب والعاملين حتى الأحد ٩ يونيو الجاري، مؤكدا أن أعمال الامتحانات والكنترولات بالجامعة استأنفت أعمالها اعتباراً من السبت وفق الجداول المعلنة مسبقا بجميع الكليات.
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