شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة البابا ثيودروس الثاني إلى اليونان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مدينة لفولوس اليونانية، البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم المواطن الفخري لها، وذلك خلال زيارة رعوية للبلاد.

وبهذه المناسبة، قال البابا ثيودروس إنه «في بداية شهر رمضان أطلق المدفع اذنا ببدء الصوم ومنذ أيام احتفلنا بعيد الفطر المبارك في العالم العربي الذي أعيش فيه، حيث أننا هناك نحن نعيش معا كأخوة وعندما دقت أجراس كنائسنا احتفالا بعيد الصعود، احتفل إخواننا المسلمين أيضا بعيد الفطر».

وأشار إلى أنه «يتعين علينا أن نعيش تحت نفس السماء متضامنين، لأن علينا أن نفهم أننا إخوة في الإنسانية، وأننا جميعًا نعيش قرية صغيرة».

وفي الوقت نفسه، خاطب عمدة فولوس وطلب منه أن يهتم بالفقراء خلال فترة ولايته ثم أهداه طبق خشبي مطعم مصنوع في مصر عليه شعار بطريركية الإسكندرية.

من جانبه، أشاد رئيس بلدية فولوس Achilleas Beos بعمل البابا ثيودروس ومساره حتى الآن، والذي كما قال: «إنه عمل مليء بالحب للإنسان».

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يأتي هذا فيما ترأس البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، الاحتفال بالقداس الإلهي لعيد صعود يسوع المسيح في كنيسة فولوس الشهيرة بمشاركة المتروبوليت جيورجيوس مطران غينيا وممثل بطريركية الإسكندرية في اليونان والمتروبوليت ثيوفيلاكتوس مطران طرابلس، شمال أفريقيا، والمتروبوليت يواكيم من القدس والمتروبوليت اغناطيوس مطران Demetrias.

ووصف بطريرك الإسكندرية مدينة فولوس بأنها «مدينة مليئة بالأحلام، اللاهوت، الفلسفة، مع ماض مجيد»، مشيرا إلى «مستقبل البطريركية الإسكندرية، بأنه العمل التبشيري، والحب الذي أتلقاه في هذه المدينة هذه الأيام هو رصيدا قيما لها».

كما افتتح البابا ثيودروس، خلال الزيارة، الافتتاح الرسمي الذي أقيم في مدينة فولوس البحرية الأسبوع البحري لعام 2019 للسنة الخامسة على التوالي من قبل مؤسسة «Magniton Ark» الثقافية التي أسسها المتروبوليت ديميتريوس، بالتعاون مع 43 هيئة محلية.

وأقيم حفل الافتتاح في كنيسة القديسيّن قسطنطين وهيلانة، وحضره كل من المتروبوليت جيورجيوس مطران غينيا وممثل بطريركية الإسكندرية في اليونان والمتروبوليت ثيوفيلاكتوس مطران طرابلس، شمال أفريقيا، والمتروبوليت يواكيم من القدس والمتروبوليت اغناطيوس مطران Demetrias، والمتروبوليت ثيوكليتوس مطران Stagi and Meteora،

في كلمته، شكر المتروبوليت إغناتيوس، البابا ثيودورس على إسهامته في الثقافة والتاريخ، كما شكره على مجيئه إلى فولوس، قائلا: «إن البحر يجب ألا يكون تابوتًا بل يجب أن يجمع بين الثقافات والأديان والشعوب للتعايش والابداع والسعادة والسلام. هذه هو هدف الأسبوع البحري».

وأشار البابا ثيودورس إلى أن «تكريس الأسبوع البحري لهذا العام لمدينة الإسكندرية يذكرنا بالتواصل بين الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط وبالأحداث الهامة التي تربط بين اليونان ومصر في تواصل دون انقطاع، وكذلك بالمجتمع اليوناني في مدينة الإسكندرية على مر القرون تلك المدينة العظيمة التي أسسها الملك اليوناني الإسكندر الأكبر أعظم رجل في كل العصور في جميع أنحاء العالم، والتي هي مقر عرش ثاني أعلى وأكبر بطريركية رسولية أرثوذكسية».

بطريرك الإسكندرية للروم في اليونان

بطريرك الإسكندرية للروم في اليونان

بطريرك الإسكندرية للروم في اليونان

بطريرك الإسكندرية للروم في اليونان

بطريرك الإسكندرية للروم في اليونان

بطريرك الإسكندرية للروم في اليونان

بطريرك الإسكندرية للروم في اليونان

بطريرك الإسكندرية للروم في اليونان

بطريرك الإسكندرية للروم في اليونان

بطريرك الإسكندرية للروم في اليونان

بطريرك الإسكندرية للروم في اليونان

بطريرك الإسكندرية للروم في اليونان

بطريرك الإسكندرية للروم في اليونان