شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 طالبات بالإغماء أثناء أداء امتحان اللغة العربية بالدقهلية ونقل 2 بالإسعاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيبت ثلاث طالبات بالثانوية العامة بالدقهلية، السبت، بحالات أغماء أثناء أداء الامتحان داخل اللجان وتم نقل طالبتين منهما للمستشفى لتلقى العلاج.

حيث تم نقل الطالبة «سماح. س. ع» بلجنة مدرسة أحمد لطفي السيد بالسنبلاوين بحالة أغماء وتم نقلها مستشفى السنبلاوين لتلقى العلاج، وتم نقل الطالبة «آية. م. ش» بلجنة مدرسة اللاوندى الإعدادية بأجا بمستشفى أجا عقب اصابتها بحالة اغماء.

كما اصيبت الطالبة «دينا. ح. م» بلجنة مدرسة الثانوية بنات بشربين بحالة اغماء وتم اسعافها بالمدرسة بعد رفضها الذهاب للمستشفى.

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وأكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الطالبتين تم نقلهم المستشفى تم اعطائهما العلاج اللازم وحالتهما مستقرة وأما الطالبة الثالثة فتم اسعافها داخل المدرسة بعدما رفضت الذهاب للمستشفى وحالتها استقرت واستكملت الامتحان.

وأشار على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه لا يتم منح عذر للطالب وتأجيل الامتحان إلا من خلال تقرير طبى يثبت تعذر استكمال الطالب للامتحان.

ويذكر أن امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، انطلقت السبت حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

وتعقد الامتحانات لـ669،749 طالب وطالبة، منهم 264،653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية، و118,071 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات)، و268,938 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).