شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اريتريا يصل مطار القاهرة فى زيارة تستغرق يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم السبت، رئيس دولة اريتريا أسياس أفورقى، فى زيارة إلى القاهرة تستغرق يومين. Advertisements ومن المقرر، أن يلتقى أفورقى خلال الزيارة، عددا من المسئولين، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن مستجدات الأوضاع فى القارة الإفريقية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اريتريا يصل مطار القاهرة فى زيارة تستغرق يومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.