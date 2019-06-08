شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اريتريا يصل مطار القاهرة فى زيارة تستغرق يومين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم السبت، رئيس دولة اريتريا أسياس أفورقى، فى زيارة إلى القاهرة تستغرق يومين.
ومن المقرر، أن يلتقى أفورقى خلال الزيارة، عددا من المسئولين، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن مستجدات الأوضاع فى القارة الإفريقية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك .
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