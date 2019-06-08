شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: إنشاء سوق خضار بتكلفة 200 مليون جنيه بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، تفاصيل إنشاء سوق خضار بتكلفة 200 مليون جنيه بالغردقة، ومن المقرر أن يتم البدء في إنشاء سوق الخضار المتكامل بمدينة الغردقة خلال الشهر المقبل، وذلك بدلا من السوق العشوائي بميدان الدهار.

وأضاف المحافظ أن تكلفة المشروع تبلغ 75 مليون جنيه كمرحلة أولى، وعند اكتمال مراحله ستتخطى تكلفة المشروع 200 مليون.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن السوق الجديد سيضم كل ما يحتاجه المواطن من خضروات وفاكهة ولحوم وأسماك وأيضًا المواد الغذائية، وسيحقق السوق الجديد طفرة في مجال التسوق، وسيضع السوق مدينة الغردقة الساحلية في مقدمة المدن الساحلية لكونه ضمن المشروعات التي تنشئها المحافظة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من معظم البنية التحتية.