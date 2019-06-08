شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: مقتل 4 إرهابيين من المتورطين في الهجوم على كمين العريش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الداخلية، السبت، مقتل 4 إرهابيين من المتورطين في الهجوم على كمين العريش مؤخرا، وذلك في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة خلال مداهمة أحد العقارات بمنطقة أبوعيطة بالعريش.
وعثرت قوات الشرطة بحوزة الإرهابيين على 3 بنادق آلية، وحزام ناسف.
واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.
يأتي ذلك استمرارا لجهود الوزارة في ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش، فجر الأربعاء الماضي.
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