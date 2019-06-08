شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طالب ثانوي بالدقهلية بجرح قطعي إثر سقوط مروحة سقف عليه أثناء الامتحان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب الطالب «محمود .أ .ع»، 17 سنة، بمدرسة طره الثانوية بنين التابعة لإدارة طلخا التعليمية، بجرح قطعي 2 سم بالشفة أثناء أداء امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة، إثر سقوط مروحة السقف عليه أثناء أداء الامتحان، وتم نقله إلى مستشفى شربين العام لتلقى العلاج .

وأكد على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حق الطالب، حيث تم تأجيل امتحان مادتي اللغة العربية والدين له للدور الثانى بكامل الدرجة.

وأشار إلى إحالة مدير المدرسة للتحقيق بالشؤون القانونية بالإدارة التعليمية بسبب عدم إجراء الصيانة اللازمة.