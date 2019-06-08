شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسليم 168 وحدة سكنية بـ«دار مصر» في القاهرة الجديدة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن جهاز المدينة سيبدأ، الأحد، في تسليم الدفعة العاشرة من الوحدات السكنية (168 وحدة سكنية – 7 عمارات) بالمرحلة الأولى بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، بمنطقة شمال القرنفل، كود 111، للفائزين بها.

وأضاف «النجار» أنه سيتم تسليم العمارات أرقام (158 – 160 – 210 – 211 – 212 – 213 – 214)، موضحاً أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز المدينة بخطاب البنك وتسليمه بأرشيف رئيس الجهاز، واستلام صورة من الخطاب والتوجه بها لمبنى العاملين بالخارج لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

بدء تسليم 168 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بـ«دار مصر» بالقاهرة الجديدة

بدء تسليم 168 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بـ«دار مصر» بالقاهرة الجديدة